Зеленский предлагает ввести электронное голосование на всеукраинском референдуме
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" и определил его как неотложный.
В настоящее время референдум в Украине провести нельзя, так как принятый в 2012 году закон о всеукраинском референдуме был признан Конституционным судом неконституционным. В результате в законодательстве образовалась брешь в правовом регулировании референдума.
"Такая ситуация приводит к ограничению народовластия и реализации конституционного права граждан участвовать в управлении государственными делами, выражать свою волю на всеукраинском референдуме", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Всеукраинский референдум возможен по таким вопросам:
- утверждение изменений в раздел I "Общие положения", раздел III "Выборы. Референдум" и раздел XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" Конституции Украины;
- решение вопроса общегосударственного значения;
- изменение территории Украины;
- отмена закона Украины или отдельных его положений.
На референдум нельзя выносить вопросы:
- противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;
- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- налогов, бюджета, амнистии;
- которые отнесены к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.
Результаты референдума не нуждаются в утверждении какими-либо государственным органом.
Решение, принятое на референдуме, может быть изменено только путем другого референдума не ранее чем через три года.
Ключевой новацией законопроекта в пояснительной записке названо определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.
Как ранее сообщал Фокус:
- В сентябре прошлого года, Рада включила в повестку дня президентский законопроект №1015 о народовластии и направила его на рассмотрение в Конституционный суд.
- КСУ дал заключение, что законопроект о законодательной инициативе народа соответствует Конституции.