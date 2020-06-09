Зеленский предлагает ввести электронное голосование на всеукраинском референдуме

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" и определил его как неотложный.

В настоящее время референдум в Украине провести нельзя, так как принятый в 2012 году закон о всеукраинском референдуме был признан Конституционным судом неконституционным. В результате в законодательстве образовалась брешь в правовом регулировании референдума.

"Такая ситуация приводит к ограничению народовластия и реализации конституционного права граждан участвовать в управлении государственными делами, выражать свою волю на всеукраинском референдуме", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Всеукраинский референдум возможен по таким вопросам:

утверждение изменений в раздел I "Общие положения", раздел III "Выборы. Референдум" и раздел XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

отмена закона Украины или отдельных его положений.

На референдум нельзя выносить вопросы:

противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

налогов, бюджета, амнистии;

которые отнесены к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Результаты референдума не нуждаются в утверждении какими-либо государственным органом.

Решение, принятое на референдуме, может быть изменено только путем другого референдума не ранее чем через три года.

Ключевой новацией законопроекта в пояснительной записке названо определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

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