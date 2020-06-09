В Херсоне не осталось зараженных коронавирусом

В Херсоне выздоровели все 20 человек, у которых была обнаружена коронавирусная болезнь.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета.

При этом в Херсонской области с начала пандемии зафиксировано 179 случаев заражения. Уже 172 пациента выздоровели, четверо еще находятся в больницах и трое скончались.

Херсонцев призывают пользоваться масками в общественных местах и ​​городском транспорте в частности.

Всего с начала эпидемии в Украине 27856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12412 пациентов выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус: