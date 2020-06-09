В Херсоне не осталось зараженных коронавирусом
В Херсоне выздоровели все 20 человек, у которых была обнаружена коронавирусная болезнь.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета.
При этом в Херсонской области с начала пандемии зафиксировано 179 случаев заражения. Уже 172 пациента выздоровели, четверо еще находятся в больницах и трое скончались.
Херсонцев призывают пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте в частности.
Всего с начала эпидемии в Украине 27856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12412 пациентов выздоровели.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Волынской областной психиатрической больнице, где одна из пациенток умерла от коронавируса, в мае было обнаружено еще 16 случаев заражения.
- 4 мая на Киевщине в общежитии учебного заведения в городе Украинка обнаружили сразу 10 случаев коронавирусной инфекции. Учреждение закрыли на карантин.