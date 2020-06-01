Статистика коронавируса в Украине на 9 июня: за сутки умерло 13 человек
Количество новых случаев коронавируса в Украине снижается пятый день подряд
По состоянию на утро 9 июня в Украине было зафиксировано 394 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава во вторник, 9 июня.
Всего с начала эпидемии в Украине 27856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12412 пациентов выздоровели.
При этом количество выздоровевших за сутки выросло до 217 со 141 накануне. Также умерли 13 заболевших.
Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где подтвердили 3 729 случаев, из них 31 – за минувшие сутки. На втором месте – Киев (3523, 33 за сутки). Во Львовской области подтвердили 2 211 случаев заражения, в том числе 49 за 8 июня.
В Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях за минувшие сутки не подтвердили ни одного нового случая COVID-19.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
– Винницкая область – 1175 заболевших (25 за сутки);
– Волынская область – 1113 (34);
– Днепропетровская область – 971 (-);
– Донецкая область – 235 (-);
– Житомирская область – 935 (38);
– Закарпатская область – 1425 ();
– Запорожская область – 499 (39);
– Ивано-Франковская область – 1602 (20);
– Кировоградская область – 562 (3);
– Киев – 3523 случая (33);
– Киевская область – 1836 (24);
– Львовская область – 2211 (49);
– Луганская область – 54 (-);
– Николаевская область – 309 (-);
– Одесская область – 1010 (8);
– Полтавская область – 274 (-);
– Ровенская область – 2094 (23);
– Сумская область – 198 (5);
– Тернопольская область – 1305 (11);
– Харьковская область – 1305 (18);
– Херсонская область – 179 (-);
– Хмельницкая область – 518 (-);
– Черновицкая область – 3729 (31);
– Черкасская область – 490 (21);
– Черниговская область – 304 (5).
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 июня в Центр поступило 479 сообщений о подозрении на COVID–19. Всего с начала 2020 года поступило 66 166 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 8 июня в Украине было зафиксировано 463 новых случая COVID-19.
- По состоянию на утро 7 июня в Украине было зафиксировано 485 новых случая COVID-19.
- По состоянию на утро 6 июня в Украине было зафиксировано 550 новых случая COVID-19.