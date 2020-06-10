"Слышим, дом трещит. Еле успели выскочить". В Одессе ночью обвалилась часть "дома Беляевых"

Сегодня ночью, 10 июня около 3:00, в Одессе, в районе Французского бульвара, рухнула часть дома. Об этом сообщает Думская.

Четырехэтажный дом №10 находится по ул. Ясной. В результате обрушения повреждено пять квартир, в которых проживали 10 человек. Всего из дома эвакуировали 25 жителей, один мужчина пострадал – у него рваная рана ноги.

По предварительной информации, под завалами никого нет.

Невестка пострадавшего мужчины Людмила Фараджева рассказывает: "Слышим, дом трещит, еле успели выскочить с сыном с третьего этажа. Отец вышел из комнаты и из-за пыли не увидел, что пола нет. Упал вниз. Травма бедра, оборвало ногти с пальцев ноги. Он сейчас у друзей, вечером поедем на перевязку".

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Также она добавила, что недавно в пустой квартире на втором этаже была утечка воды. Жильцы жаловались, но безрезультатно.

В ГСЧС говорят, что привлекли к спасательным работам более 50 человек личного состава и 6 единиц техники. На месте также работают и кинологи.

Думская также уточняет, что по предварительным выводам специалистов, причина обрушения – комплексная. Частью обрушение произошло из-за утечки воды, частью – из-за допущенных жильцами нарушений при ремонте квартир: в одной из них обнаружена усиленная бетонная стяжка толщиной 20-25 см (в старых домах такую стяжку делать нельзя).

Всего в доме, который построили еще в 1912 году, зарегистрированы 35 человек. Здание ("дом Беляевой") – памятник архитектуры местного значения.

Как ранее сообщал Фокус:

18 мая, в Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома. В результате обвала никто не пострадал. Причиной обвала могло стать смещение грунта.