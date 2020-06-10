На Волыни на птицефабрике коронавирус нашли у 48 работников

В городе Владимир-Волынский Волынской области на птицефабрике зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщает Суспільне.

По состоянию на 10 июня, на птицефабрике зафиксировано 48 случаев коронавируса.

"Многие из города там работают. Вчера мы обратились к заместителю председателя ОГА Щербак Татьяне о принятии мер к этому предприятию. Нам пообещали во внеплановом режиме сделать ПЦР-исследования именно по нашему городу, чтобы оперативно отработать всех контактных лиц, чтобы они были на самоизоляции", – сказал заместитель Владимир-Волынского городского головы Ярослав Матвийчук.

По словам главного санитарного врача области, в настоящее время на предприятии продолжаются противоэпидемические мероприятия.

"Если дальше инфекция будет распространяться, то будут приниматься решения и о прекращении деятельности предприятия", – говорит Наталья Янко.