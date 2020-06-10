Труханов хочет вернуть проспекту Небесной сотни в Одессе имя маршала Жукова

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что вернет советские названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези.

Об этом сообщает "Думская".

"Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию", – заявил Труханов.

По его словам, ни маршал Жуков, ни 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под запреты, установленные законом "о декоммунизации".

Издание сообщает, что Жуков попадает под декоммунизацию, так как был одним из руководителей Компартии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.

Что касается 25-й Чапаевской дивизии, то в Институте национальной памяти считают, что начдив Чапаев был участником установления советской власти, но в России. Противники переименования улицы считают, что она была названа не в честь Чапаева, а в честь военного соединения, принимавшего участие в обороне Одессы. Кроме того, в законе о декоммунизации под запрет попадают лица, которые участвовали в установлении советской власти на территории Украины. Чапаев же никогда в Украине не был, а в нормативном акте Россия не упоминается.

Как ранее сообщал Фокус:

9 мая 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал вернуть проспекту имени Петра Григоренко старое название в честь маршала Жукова.

Экс-глава института Нацпамяти Владимир Вятрович пригрозил Кернесу ответственностью в случае возвращения проспекту старого названия.

21 июня мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.