Статистика коронавируса в Украине на 11 июня: за сутки выявили рекордные 689 случаев Covid-19

По состоянию на 11 июня в Украине зарегистрировали самый большой с начала пандемии суточный показатель заболеваемости коронавирусом – 689 случаев. Всего лабораторно подтверждены 29 070 случаев Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.

Отметим, что до этого самым высоким показателем было 588 заболевших 4 июня.

За последние сутки умер 21 пациент (сутками ранее – 23), всего скончались от Covid-19 854 украинца.

За последние сутки выздоровели 372 человека (сутками ранее – 357), всего – 13 141.

Больше всего новых случаев Covid-19 выявили во Львовской области (125), Киеве (91), Киевской (54), Ровенской (53) и Волынской (52) областях.

В Херсонской, Полтавской и Луганской областях новых случаев Covid-19 не диагностировали.

Количество выявленных случаев Covid-19 в регионах Украины:

– Черновицкая – 3793 заболевших (36 за сутки);

– Киев – 3671 (91);

– Львовская – 2414 (125);

– Ровенская – 2175 (53);

– Киевская – 1919 (54);

– Ивано-Франковская – 1649 (27);

– Закарпатская – 1471 (23);

– Харьковская – 1374 (36);

– Тернопольская – 1349 (36);

– Волынская – 1266 (52);

– Винницкая – 1236 (44);

– Одесская – 1045 (17);

– Житомирская – 992 (19);

– Днепропетровская – 981 (8);

– Кировоградская – 563 (1);

– Хмельницкая – 523 (3);

– Запорожская – 510 (8);

– Черкасская – 506 (5);

– Черниговская – 341 (21);

– Николаевская – 311 (2);

– Полтавская – 276 (0);

– Донецкая – 269 (23);

– Сумская – 203 (5);

– Херсонская – 179 (0);

– Луганская – 54 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: