На переговоры с Ираном по сбитому самолету МАУ повлиял коронавирус, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с Ираном по сбитому самолету МАУ усложнены коронавирусом.
Об этом он пообщил на пресс-конференции.
"Переговоры с иранской стороной не прекращались, хотя были осложнены коронавирусом, то есть не было возможности контактировать напрямую. Все переговоры были переведены в виртуальный режим, осложнило возможность и по передаче материалов, и по передаче так называемых "черных ящиков". Но сегодня с иранской стороной достигнуты довольно хорошие подвижки в этом деле", – сказал Шмыгаль.
При этом, по его словам, вопрос "черных ящиков" на повестке дня. Этим вопросом занимается глава МИД Дмитрий Кулеба.
"«Что касается других договоренностей, думаю, что сейчас активная фаза переговоров. С ослаблением карантина, с возможностью личных встреч она будет активизирована", – добавил премьер.
Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.
Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.
- В Иране задержали шесть человек по делу о сбитом по ошибке в январе пассажирском самолете в Тегеране.