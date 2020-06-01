На переговоры с Ираном по сбитому самолету МАУ повлиял коронавирус, – Шмыгаль

На переговоры с Ираном по сбитому самолету МАУ повлиял коронавирус, – Шм...

Фото: Iranian_RCS / Twitter

При этом, переговоры с иранской стороной не прекращались

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с Ираном по сбитому самолету МАУ усложнены коронавирусом.

Об этом он пообщил на пресс-конференции.

"Переговоры с иранской стороной не прекращались, хотя были осложнены коронавирусом, то есть не было возможности контактировать напрямую. Все переговоры были переведены в виртуальный режим, осложнило возможность и по передаче материалов, и по передаче так называемых "черных ящиков". Но сегодня с иранской стороной достигнуты довольно хорошие подвижки в этом деле", – сказал Шмыгаль.

При этом, по его словам, вопрос "черных ящиков" на повестке дня. Этим вопросом занимается глава МИД Дмитрий Кулеба.

"«Что касается других договоренностей, думаю, что сейчас активная фаза переговоров. С ослаблением карантина, с возможностью личных встреч она будет активизирована", – добавил премьер.

Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.

Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.