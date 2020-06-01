На переговоры с Ираном по сбитому самолету МАУ повлиял коронавирус, – Шмыгаль

При этом, переговоры с иранской стороной не прекращались

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с Ираном по сбитому самолету МАУ усложнены коронавирусом.

Об этом он пообщил на пресс-конференции.

"Переговоры с иранской стороной не прекращались, хотя были осложнены коронавирусом, то есть не было возможности контактировать напрямую. Все переговоры были переведены в виртуальный режим, осложнило возможность и по передаче материалов, и по передаче так называемых "черных ящиков". Но сегодня с иранской стороной достигнуты довольно хорошие подвижки в этом деле", – сказал Шмыгаль.

При этом, по его словам, вопрос "черных ящиков" на повестке дня. Этим вопросом занимается глава МИД Дмитрий Кулеба.

"«Что касается других договоренностей, думаю, что сейчас активная фаза переговоров. С ослаблением карантина, с возможностью личных встреч она будет активизирована", – добавил премьер.

Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.

Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.