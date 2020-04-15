Украина настаивает на привлечении к ответственности виновных в крушении боинга МАУ в Иране, — МИД
2020-04-15 18:13:00
Переговоры с иранской стороной до сих пор продолжаются
Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ в Тегеране в январе и выплате компенсации семьям погибших.
Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.
Он отметил, что переговоры с Ираном, в том числе относительно получения и расшифровки бортовых самописцев, до сих пор продолжаются.
"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана следует воспринимать как... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности согласно нормам международного права", – написал Кулеба.
Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.
- Ранее иранский депутат Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского самолета под Тегераном в январе никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.
- По словам главы украинского МИД, Киев уже направил в Тегеран дипломатическую ноту с требованием объяснить позицию властей.
- Украинская сторона не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый украинский самолет в январе 2020 года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.