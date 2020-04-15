Тегеран якобы хочет, чтобы Киев подписал "меморандум о взаимопонимании" в замен на выплату компенсаций семьям погибших

Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого под Тегераном самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Об этом сообщает иранская служба Радио Свобода, Радио Фарда.

Отмечается, что Иран направил МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, где украинские власти и семьи жертв авиатрагедии должны согласиться с "человеческой ошибкой" как с причиной крушения самолета.

"Упомянутый документ также предусматривает, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа. В МИД Украины на запрос прокомментировать эти данные пока не ответили", – добавили в СМИ.

По мнению эксперта по авиационному праву Андрея Гука, Иран таким образом пытается создать разобщенность между странами, граждане которых погибли в катастрофе.

По его словам, то, что Иран указывает на человеческую ошибку как причину катастрофы, не означает, что Тегеран берет на себя ответственность за трагедию.

Гук считает, что готовность Ирана выплачивать денежные компенсации близким погибших и МАУ останется без ответа, если Украина примет позицию Ирана, изложенную в проекте документа.

Кроме того, проект меморандума предусматривает, что Иран может разрешить участие международных экспертов в анализе данных бортовых самописцев, но только если он признает, что не может сам этого сделать. До сих пор, по словам Гука, было понятно, что Иран не сотрудничает в этом плане и не способен или не хочет расшифровывать данные с "черных ящиков".

В проекте меморандума не уточняется, кто является ответственной стороной за выплату компенсаций, и нет четких положений по идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если страны не достигнут понимания, подчеркнул эксперт.

В Министерстве иностранных дел Украины пока не прокомментировали проект этого меморандума. Но в пресс-службе МИД сообщили изданию "Бабель", что ответ обнародуют позже.

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