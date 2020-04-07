Ирану не удастся избежать ответственности за сбитый самолет, – Кулеба

Киев уже направил в Тегеран дипломатическую ноту с требованием объяснить позицию властей

Украинская сторона не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый украинский самолет в январе 2020 года.

Об этом в эфире телеканала "UA:Перший" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он сказал, что Украина ждет официальных разъяснений от Тегерана относительно заявления депутата Меджлиса Ирана Хассана Нарузи о том, что решение сбить самолет МАУ было правильным.

По словам главы украинского МИД, Киев уже направил в Тегеран дипломатическую ноту с требованием объяснить позицию властей.

Кулеба добавил, что Киев будет опираться на официальную информацию, поэтому будет делать соответствующие выводы, получив официальную информацию от Ирана.

"Но мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ними для того, чтобы получить "черные ящики", для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло, и в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой", – сказал Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус: