Ляшко объяснил антирекорд заражений коронавирусом

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирус в стране "устранением очереди" тест-образцов.

Об этом Ляшко сообщил в эфире Радио НВ.

"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней, – передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования" сегодня на сегодня "или" сегодня на завтра", – сообщил Ляшко.

По его словам, самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области. Сейчас там ожидают проверку две тысячи образцов крови на наличие COVID-19, которые должны быть "сегодня или завтра утром" доставлены в Национальную референс-лабораторию.

Ляшко говорит, что сейчас в стране делают от от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тысяч ИФА-тестов.

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