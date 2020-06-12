Статистика коронавируса в Украине на 12 июня: второй день подряд почти 700 новых заболевших

В Украине по состоянию на утро пятницы, 12 июня, официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за минувшие сутки. Уже второй день подряд в стране фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что от Covid-19 в стране умерли уже 870 человек (+16 за сутки), а 13 567 пациентов (+426) полностью побороли болезнь.

Высокие показатели заболеваемости сохраняются в Киеве (3766 случаев) и в Черновицкой области (3831 случай).

Количество выявленных случаев Covid-19 в регионах Украины:

– Черновицкая область – 3831 заболевших (38 – за последние сутки);

– Киев – 3766 (95);

– Львовская – 2526 (112);

– Ровенская – 2231 (56);

– Киевская – 1931 (12);

– Ивано–Франковская – 1669 (20);

– Закарпатская – 1506 (35);

– Харьковская – 1426 (52);

– Тернопольская – 1372 (23);

– Винницкая – 1317 (81);

– Волынская – 1313 (47);

– Одесская – 1065 (20);

– Житомирская – 1013 (21);

– Днепропетровская – 983 (2);

– Кировоградская – 568 (5)

– Хмельницкая – 529 (6);

– Черкасская – 517 (11);

– Запорожская – 515 (5);

– Черниговская – 366 (25);

– Николаевская – 316 (5);

– Полтавская – 279 (1);

– Донецкая – 279 (10);

– Сумская – 204 (1);

– Херсонская – 179 (0);

– Луганская – 54 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: