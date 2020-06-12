Украинские боевые пловцы провели противодиверсионные учения в Одессе

Боевые пловцы противодиверсионного подразделения Военно-морских сил Украины провели учения в районе морпорта Одессы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Личный состав отрабатывал поиск взрывоопасных предметов и мест тайников противника.

"Требования, которые стоят перед противодиверсионным подразделением национального флота, требуют постоянного совершенствования умений и усиленной специальной подготовки личного состава, ведь на военных спецназовцев возлагается задача по защите акватории, противодействия диверсиям, терроризму и пиратству, охране военно-морских баз и ликвидации диверсионно-разведывательных групп", – говорится в сообщении.

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Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил нового командующего ВМС Украины. Им стал контр-адмирал Алексей Неижпапа, ранее занимавший должность заместителя командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом месяце Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" вышел в Черное море и выполнил ряд учебно-боевых задач. Фрегат провел практические срельбы из огневых средств, а также провел наблюдение за разведывательными кораблями РФ.