НАТО и Украина осенью проведут совместные учения в Одессе
2020-01-15 20:12:14
В учениях планируется участие более 200 специалистов
Украина и НАТО согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе Нерушимая устойчивость-2020 в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах подписали соответствующий документ.
"Учения Нерушимая устойчивость-2020 состоятся 5-9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель – слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы", – сказано в сообщении.
В учениях планируется участие более 200 специалистов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре Рада проголосовала за приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.
- Ранее Кулеба заявил, что Украина в рамках миссии НАТО согласна отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе