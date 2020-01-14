Хомчак съездил в Брюссель на Военный комитет НАТО
2020-01-14 19:13:17
Начгенштаба ВСУ обсудил с представителями альянса вопрос углубления военного диалога между ВСУ и армиями стран НАТО
Сегодня в Брюсселе начгенштаба Украины Руслан Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Комитет прошел на уровне начальников генеральных штабов с операционными партнерами миссии "Решительная поддержка" (Афганистан).
Речь на комитете шла об углублении военного диалога между ВСУ и армиями стран НАТО.
В ходе визита в Брюссель Хомчак также встретился с начгенштабов Литвы и Польши, а также с начальниками штабов обороны Британии и Румынии.
Также начальник Генштаба ВСУ посетил Стратегическое командование НАТО по операциям в городе Монс (Бельгия), где встретился с замверховного главнокомандующего Объединенных ВС НАТО в Европе Джеймсом Эверардо.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре Рада проголосовала за приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.
- Приблизительно в это же время начгенштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск ведет переговоры с НАТО по возможным совместным военным учениям.