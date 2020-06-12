В оккупированном Симферополе арестовали пять россиян в подозрении в подготовке теракта на рынке

10 июня ФСБ заявило о задержании пятерых россиян, собиравшихся взорвать самодельную бомбу на городском рынке оккупированного Симферополя. Их арестовали и троих поместили в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщает Коммерсант.

"По результатам судебного рассмотрения троим фигурантам: Хорошаеву, Лагутину и Куриевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 августа 2020 года. Подозреваемому Решетниченко была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок", – сказано в сообщении. О пятом задержанном не сообщили.

У мужчин обнаружили самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие.

Оккупанты заявили, что обнаружили свидетельства связей задержанных "с воюющими в Донбассе украинскими радикалами".