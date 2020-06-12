В оккупированном Симферополе арестовали пять россиян в подозрении в подготовке теракта на рынке
10 июня ФСБ заявило о задержании пятерых россиян, собиравшихся взорвать самодельную бомбу на городском рынке оккупированного Симферополя. Их арестовали и троих поместили в СИЗО на два месяца.
Об этом сообщает Коммерсант.
"По результатам судебного рассмотрения троим фигурантам: Хорошаеву, Лагутину и Куриевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 августа 2020 года. Подозреваемому Решетниченко была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок", – сказано в сообщении. О пятом задержанном не сообщили.
У мужчин обнаружили самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие.
Оккупанты заявили, что обнаружили свидетельства связей задержанных "с воюющими в Донбассе украинскими радикалами".
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 мая военная служба правопорядка заявляла, что на админгранице с Крымом неизвестные похитили украинского военного во время несения службы на наблюдательном посту. На телефонные звонки он не отвечал, а поиски не дали результата. На месте службы обнаружили следы борьбы.
- 2 июня ФСБ РФ заявило, что украинский военный, который "пытался пересечь" админграницу между Херсонской областью и Крымом, задержан российскими силовиками. Против него возбудили уголовное дело "о незаконном пересечении границы России". По словам ФСБ, у военного нашли наркотики, вещество отправили на экспертизу.