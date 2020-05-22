"Суд" Симферополя объявил в розыск экс-политзаключенного Эдема Бекирова

2020-05-22 15:09:00

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В мае "власти" Крыма возобновили судебный процесс Бекирова

"Центральный районный суд Симферополя" объявил в розыск экс-политзаключенного крымского татарина Эдема Бекирова, который был освобожден в сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными между Украиной и РФ, пишет "Крымский процесс".

Данное постановление вынес судья Сергей Деменок. До доставления Бекирова в суд рассмотрение дела приостановлено.

Отмечается, что заседание прошло без участия слушателей. Под предлогом угрозы распространения коронавируса в суд допускаются только участники процесса.

Адвокат Алексей Ладин сообщил, что в суде защита обратила внимание на наличие раздичных ограничений по въезду граждан в Крым и на угрозу для здоровья Эдема Бекирова в связи с пандемией коронавируса.

Также адвокаты отметили, что ранее рассмотрение уголовного дела было приостановлено до полного выздоровления подсудимого, но пока этого не произошло.

Как ранее сообщал Фокус:

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