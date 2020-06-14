Статистика коронавируса в Украине на 13 июня: за сутки – более 600 случаев
За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек. Таким образом, общее число случаев заболевания выросло до 31 154.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
За все время по Украине зафиксировали 889 летальных исходов (9 – за прошедшие сутки) и 14 082 случаев выздоровления (106 – за прошедшие сутки).
Наибольшее количество новых случаев зафиксировано во Львовской и Киеве (139 и 66 случаев соответственно), а также в Черновицкой области (47 случаев).
Количество выявленных случаев COVID-19 по областям:
– Черновицкая область – 3 916 заболевших (47 – за последние сутки);
– Киев – 3 904 (66);
– Львовская – 2 797 (66);
– Ровенская – 2 341 (44);
– Киевская – 1 995 (34);
– Ивано–Франковская – 1 728 (33);
– Закарпатская – 1 632 (49);
– Харьковская – 1 521 (39);
– Тернопольская – 1 427 (24);
– Винницкая – 1 393 (24);
– Волынская – 1 398 (44);
– Одесская – 1 099 (18);
– Житомирская – 1 045 (13);
– Днепропетровская – 998 (8);
– Кировоградская – 582 (5)
– Хмельницкая – 556 (12);
– Черкасская – 543 (7);
– Запорожская – 527 (6);
– Черниговская – 410 (25);
– Николаевская – 321 (1);
– Полтавская – 278 (-);
– Донецкая – 292 (2);
– Сумская – 215 (7);
– Херсонская – 180 (1);
– Луганская – 56 (-).
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине, по состоянию на 12 июня, уже 10 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина: во всех них превышена допустимая норма инцидентности.
- С понедельника, 15 июня, Кабмин открывает пункты пропуска в международных аэропортах Украины. Также правительство утвердило новые критерии пересечения границы иностранцами.