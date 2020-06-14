Статистика коронавируса в Украине на 13 июня: за сутки – более 600 случаев

За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек. Таким образом, общее число случаев заболевания выросло до 31 154.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За все время по Украине зафиксировали 889 летальных исходов (9 – за прошедшие сутки) и 14 082 случаев выздоровления (106 – за прошедшие сутки).

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано во Львовской и Киеве (139 и 66 случаев соответственно), а также в Черновицкой области (47 случаев).

Количество выявленных случаев COVID-19 по областям:

– Черновицкая область – 3 916 заболевших (47 – за последние сутки);

– Киев – 3 904 (66);

– Львовская – 2 797 (66);

– Ровенская – 2 341 (44);

– Киевская – 1 995 (34);

– Ивано–Франковская – 1 728 (33);

– Закарпатская – 1 632 (49);

– Харьковская – 1 521 (39);

– Тернопольская – 1 427 (24);

– Винницкая – 1 393 (24);

– Волынская – 1 398 (44);

– Одесская – 1 099 (18);

– Житомирская – 1 045 (13);

– Днепропетровская – 998 (8);

– Кировоградская – 582 (5)

– Хмельницкая – 556 (12);

– Черкасская – 543 (7);

– Запорожская – 527 (6);

– Черниговская – 410 (25);

– Николаевская – 321 (1);

– Полтавская – 278 (-);

– Донецкая – 292 (2);

– Сумская – 215 (7);

– Херсонская – 180 (1);

– Луганская – 56 (-).

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине, по состоянию на 12 июня, уже 10 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина: во всех них превышена допустимая норма инцидентности.