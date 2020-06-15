Последний забег: все, что известно о смерти Екатерины Катющевой на марафоне под Одессой

Инцидент произошел 13 июня в Одесской области на марафоне под названием Одесский Ультра-Трейл Куяльник. Его дистанция - 42,195 миль (чуть более 67 километров), на преодоление дается 14 часов. На сайте сказано, что маршрут сертифицирован ITRA — международной ассоциацией Trail Running и имеет категорию TrailUltraMedium (M). Каждый участник после прохождения дистанции получает квалификационные баллы по международным стандартам.

Также там указывается, что маршрут "уникален", потому что проходит по "сказочному ландшафту вокруг пустынного лимана Куяльник, который расположен в трех километрах к северо-западу от побережья Одесского залива Черного моря. Трасса проложена вдоль соленого лимана в самой низкой точке Украины: минус 5 метров от уровня моря не имеет аналогов на Украине и в мире".

Стоимость регистрации составляла 799 гривен, забег должен был начаться в 8.00 13 июня. Также отдельным пунктом шло условие, что "ответственность за состояние своего здоровья несут сами участники". А перед стартом участники представляют организаторам расписку, что подтверждает состояние здоровья.

Однако во время марафона случился инцидент. Пропала одна из участниц – Екатерина Катющева. Девушка была мастером спорта по легкой атлетике, членом сборной Украины по 24-часовому бегу с результатом 201 км, многократной участницей ультрамарафонов на 50-100 км, победительницей соревнований "Железный человек 2019" среди женщин. В трейле на 67 километров Екатерина Катющева участвовала впервые. Она исчезла за 10 километров до финиша. На самом сложном, холмистом участке.

О ее пропаже заявила другая участница марафона, которая бежала сразу за Екатериной Катющевой. " Не обнаружив ее на финише, друзья подняли на уши все небезразличное беговое движение из Одессы, сделали максимальные усилия по привлечению СМИ, полиции и сами включились в поиски бегуньи", – говорилось в сообщении Odessa Marathon, которое сейчас удалено.

Екатерина Катющева во время остановки на маршруте

Участники марафона писали, что ГСЧС и Нацполиция не отреагировали на сообщение о пропаже Екатерины Катющевой, поэтому поиски велись своими силами. Причем они даже подозревали, что ее могли выкрасть на неизвестном авто, потому что некоторые участники марафона видели некие "Жигули", которые ехали по маршруту.

В Нацполиции, в свою очередь, подтверждают, что Екатерину Катющеву искали волонтеры, родственники, знакомые и участники марафона, но информацию о том, что не реагировали на обращения, - не комментируют.

Поиски Екатерины Катющевой

Правоохранители отметили, что к поискам пропавшей бегуньи подключили сотрудников Нацполиции, кинологов, спецподразделение ГУНП с приборами ночного видения и прокуратуру. Поисковые мероприятия продолжались до ночи и завершились лишь после того, как полицейские подключили специалистов криминального блока. В полицию поисковая группа обратилась около 19.00.

Екатерину Катющеву нашли на берегу водоема без сознания около 01.00. Предварительно, она получила тепловой удар, а, пролежав более восьми часов на земле – переохлаждение.

"Состояние Екатерины было тяжелым, произошло рассеяние сознания. Ей дали воды, сделали внешний осмотр, МРТ и кардиограмму, потом медработники ввели глюкозу, после чего перевели в реанимацию", – рассказал в Facebook участник поисков Игорь Мишко.

Екатерина Катющева в госпитале

Один из участников поисковой операции отметил, что поиски усложнялись сложным ландшафтом – последние десять километров дистанции изрезаны глинистыми ямами и пещерами, уже стемнело, и пошел дождь. Екатерину эвакуировали в больницу на джипе, другой автомобиль просто не мог проехать по размытой дороге.

Сначала участники марафона и поисковой команды писали, что Екатерина в сознании была доставлена в госпиталь и ее состояние улучшается, но уже вечером 14 июня появилось сообщение пресс-секретаря Одесской облгосадминистрации Дениса Соколова о том, что у спортсменки случился инсульт и она скончалась.

Сейчас на странице марафона в facebook есть только сообщение о смерти спортсменки и ссылка на фотографии с забега. Именно под этим постом есть несколько претензий к организаторам марафона, но другие комментаторы считают, что произошел несчастный случай, а Одесский ультра-трейле "Куяльник" прошел на должном уровне.