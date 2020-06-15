Коронавирус обнаружили еще в трех детсадах Киева, – Кличко

Еще в трех детских садах Киева обнаружили коронавирус или подозрение на заболевание. Инфекцию обнаружили у персонала заведений. Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

Эти сады еще не работали, но готовились к открытию и приему детей.

В детскому саду №804 в Оболонском районе заболела воспитательница. В саду №495 Шевченковского района подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. "А в учреждении № 651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя заболела вся семья, то есть женщина – контактное лицо, и она теперь на самоизоляции", – рассказал мэр.

Кличко заверил, что пока не будут открывать указанные дошкольные учебные заведения.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 53 киевлян, двое умерли. Больше всего случаев в Шевченковском районе – 12 и в Соломенском – 9.

Напомним, детские сады в Киеве возобновили свою работу с 1 июня.

На прошлой неделе вспышку коронавируса зафиксировали саду в Шевченковском районе, там заболели 14 сотрудников.

В детском саду "Калинка" в Броварах зафиксирована вспышка коронавируса. Тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными.

В начале июня у работника Тернопольского детского сада №12 лабораторно обнаружили COVID-19. Заведение временно закрыли.

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