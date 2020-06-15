Коронавирус обнаружили еще в трех детсадах Киева, – Кличко
Еще в трех детских садах Киева обнаружили коронавирус или подозрение на заболевание. Инфекцию обнаружили у персонала заведений. Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.
Эти сады еще не работали, но готовились к открытию и приему детей.
В детскому саду №804 в Оболонском районе заболела воспитательница. В саду №495 Шевченковского района подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. "А в учреждении № 651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя заболела вся семья, то есть женщина – контактное лицо, и она теперь на самоизоляции", – рассказал мэр.
Кличко заверил, что пока не будут открывать указанные дошкольные учебные заведения.
За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 53 киевлян, двое умерли. Больше всего случаев в Шевченковском районе – 12 и в Соломенском – 9.
Напомним, детские сады в Киеве возобновили свою работу с 1 июня.
На прошлой неделе вспышку коронавируса зафиксировали саду в Шевченковском районе, там заболели 14 сотрудников.
В детском саду "Калинка" в Броварах зафиксирована вспышка коронавируса. Тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными.
В начале июня у работника Тернопольского детского сада №12 лабораторно обнаружили COVID-19. Заведение временно закрыли.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Волынской областной психиатрической больнице, где одна из пациенток умерла от коронавируса, в мае было обнаружено еще 16 случаев заражения.
- 4 мая на Киевщине в общежитии учебного заведения в городе Украинка обнаружили сразу 10 случаев коронавирусной инфекции. Учреждение закрыли на карантин.