Коронавирус у первой леди. Елену Зеленскую госпитализировали с пневмонией

Жену президента Елену Зеленская госпитализировали в больницу в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

В ОП уточнили, что Елена Зеленская находится в изоляции, под наблюдением врачей.

При этом проведенные 15 июня ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Тогда сообщалось, что болезнь у нее протекает бессимптомно.