Первая леди чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении

Первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Заболевание протекает бессимптомно. Об этом она сообщила в Facebook.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", – сообщила супруга президента.

Елена Зеленская отметила, что чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи.

Владимир Зеленский и их дети также прошли тестирование, однако коронавирус у них не подтвердился.

Елена Зеленская также призвала украинцев не терять бдительность, соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску.

В Офисе президента сообщили, что во время рабочих встреч и в быту Елена Зеленская постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

"Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее рассказал, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы "людям было легче", а также на собственном примере продемонстрировать, "что это страшно". По в итоге решил от этой идеи отказаться.