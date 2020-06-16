"Электротяжмаш" продавал россиянам свою продукцию по заниженной стоимости, – прокуратура

На заводе "Электротяжмаш" – обыски по факту продажи россиянам агрегатов и запчастей для тепловозов по заниженной цене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в 2019 – 2020 годах руководитель предприятия не следил за прибыльностью предприятия, что дало возможность должностным лицам завода заключить ряд убыточных договоров.

Так, под видом контракта с английской фирмой "Електротяжмаш" в обход санкций поставлял Брянскому машиностроительному заводу агрегаты и запчасти для тепловозов. При этом, Брянский завод – крупнейший производитель маневровых и магистральных тепловозов в РФ.

Все расчеты проводились в рублях. Примечательно и то, что продукция ГП, которое и так находится в тяжелом финансовом положении, реализовывалась по стоимости в разы ниже ее фактической себестоимости.

По предварительным данным, две поставки тяговых агрегатов принесли убытков заводу на 1,1 млн грн. Также в "Электротяжмаше" подписали еще ряд договоров с Брянским заводом, но поставки не прошли из-за того, что продукция еще не готова.

Как ранее сообщал Фокус:

13 мая Служба безопасности проводила следственные действия в отношении руководства Одесской таможни по делу о коррупции.