ГБР пришло с обысками к экс-министру инфраструктуры Омеляну

Обыск может быть связан с бывшими владельцами дома, в котором сейчас живет семья Омеляна, говорит бывший министр

Сегодня утром, 12 июня, Госбюро расследований пришло с обысками к бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Об этом сам Омелян сообщил в Facebook.

По словам Омеляна, обыск может быть связан с бывшими владельцами дома, в котором сейчас живет его семья.

"6:30 утра. Все спят: дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде бы решение суда по бывшим владельцам дома, где мы сейчас проживаем", – пишет он.

10 мая пятый президент Петр Порошенко приходил в ГБР на допрос по делу картин. Сам допрос не состоялся, но прокуроры Офиса генпрокурора по поручению Ирины Венедиктовой зачитали Порошенко подозрение по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы СВР.

После этого Порошенко с адвокатами сразу направился в Офис генпрокурора и требовал, чтобы Венедиктова лично вручила ему, как народному депутату, подозрение. Сама Венедиктова после этого записала обращение и рассказала, что "парламентарии ворвались в ее кабинет, повредив вещи работникам охраны"

Как ранее сообщал Фокус:

11 июня, СБУ сообщила Стерненко о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст.263 УК – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам активист заявил, что не совершал убийства.

В начале мая ультрас "Динамо" заявили, что готовы выйти на массовые протесты, если одесскому активисту Сергею Стерненко будет предъявлено подозрение в убийстве или он будет задержан правоохранительными органами.