Порошенко: Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по вручению мне подозрения

Как информирует пресс-служба "Европейской солидарности", об этом лидер политсилы Петр Порошенко заявил после того, как вместе с народными депутатами и адвокатами вышел из Офиса Генпрокурора.

Он также отметил, что Венедиктова не захотела обсуждать с народными депутатами из "Европейской Солидарности" многочисленные процессуальные нарушения со стороны Офиса Генпрокурора и убежала из кабинета.

"Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского с улицы Банковой. Мы убеждены, что здесь есть состав уголовного преступления - вмешательство в деятельность генерального прокурора со стороны или Офиса Президента или президента. И сегодня пытаясь это сделать, они де-факто вручают подозрение двум - Порошенко и Зеленскому", - подчеркнул пятый президент.

По словам Порошенко, страна возвращается во времена Януковича и называет это политическим преследованием оппозиции.

"Единственное, что они придумали, это "трэш" в виде того, что я на посту президента пытался захватить государственную власть, пытался осуществить государственную измену или какие-то другие глупости, которые были блестяще прокомментированы человеком, который ко мне точно не относится с симпатией - 100% человеком Зеленского бывшим генеральным прокурором Рябошапкой", - рассказал лидер "Европейской солидарности". Адвокаты Петра Порошенко считают необоснованным подозрение, которое Офис генерального прокурора попытался вручить их клиенту в среду, 10 июня. "Это то же самое производство, которое «100%-но прокурор Зеленского» Рябошапка охарактеризовал как «юридический трэш»", - сказал адвокат Игорь Головань.

Он напомнил, что изначально дело о назначении главы президентом первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко квалифицировали по ст.364 Уголовного кодекса. Она подследственна НАБУ, но расследование вело Государственное бюро расследований.

"Затем его как-то «подрисовали» и сейчас пытаются представить обществу как подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Действительно, они уже не то, что родили мышь за этот год политических преследований. Они родили что-то мелкое типа вируса. Конечно, это по российским лекалам представление для одного зрителя - того, который обещал пятом президенту Петру Порошенко приключения", - сказал Головань, намекая на Зеленского.

По его словам, дело против Порошенко - это "правовой нигилизм" и "беспредел",

Петр Порошенко сказал, что будет требовать неотложной встречи с генеральным прокурором.

"В соответствии с законодательством, автором которого я являюсь, изменений в Конституцию, которые я внес, зарегистрировал и провел в первом чтении, генеральный прокурор обязан принимать участие во вручении подозрения, если считает нужным. Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 минут, генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней, оставили телефоны. И как только она освободится, мы приедем к ней для в том числе осуществление действий", - объяснил пятый президент.

Он также сообщил, что во время встречи с Венедиктовой нардепы требовали выполнения законных процессуальных действий, которые саботирует Офис Генпрокурора.

"Мы пытались остановить беспредел. Я могу только надеяться, что нас услышали и они изменят позицию. Если нет - отдельно хочу подчеркнуть: мы не просто не уклоняемся от следственных действий. Мы пришли в генеральную прокуратуру - вы все свидетели. У вас есть что-то? Предъявляем. Покажите людям - и над вами будет весь мир смеяться, потому что если пятый президент Украины пытался захватить государственную власть выполнением своих конституционных полномочий, назначая руководство тех или иных подразделений вооруженных формирований - это не что иное, как преследование оппозиции", - подытожил Порошенко.

Напомним, сотрудники Офиса генпрокурора сегодня пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.