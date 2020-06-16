Кабмин готов пересмотреть правила ношения маски на улице

Кабмин намерен пересмотреть правила ношения масок на улицах, но тогда необходимо усилить админответственность за их отсутствие в общественных местах и транспорте, заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Людям нужно разъяснять эти вопросы. О соблюдении социальной дистанции, о соблюдении масочного режим... Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальны", – говорит Шмыгаль.

Также он добавил, что в планах правительства – вынести на заседание правительства и в Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

"Пока мы видим незначительный, но рост количества подтвержденных больных. Для того, чтобы не допустить в определенный момент экспоненциального роста заболевших и перегрузки медицинских учреждений, надо действовать сейчас", – также отметил он.

Недавно американские ученые пришли к выводу, что ношение маски в общественных местах – наиболее эффективный способ предотвращения передачи вируса между людьми.

По словам исследователей, при ношении масок в теченение месяца в Нью-Йорке можно было бы предотвратить более 66 тыс. заражений, а в Италии этот показатель составил бы 78 тыс. случаев

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению защитных масок.