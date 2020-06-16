Холодницкого могут временно отстранить от руководства САП

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил об открытии против него дисциплинарного производства кадровой комиссией Офиса генерального прокурора.

Об этом он написал в Facebook.

Согласно опубликованному Холодницким документу, известно, что жалоба на него поступила от руководителя Генеральной инспекции Сергея Лисаченко. Сама жалоба имеет гриф "Для служебного пользования", поэтому Холодницкий не знает о ее содержании.

17 июня состоится заседание кадровой комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос об отстранении Холодницкого от занимаемой должности до завершения дисциплинарного производства.

"Может, хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно", – прокомментировал Холодницкий.

Как ранее сообщал Фокус:

Генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении заявила, что САП нарушает процессуальные сроки, после чего закрывает резонансные уголовные дела.