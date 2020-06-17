Екатерине Варнаве из Comedy Woman разрешили въезд в Украину

Министерство культуры исключило из перечня лиц, которым запрещен въезд в Украину, российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая посещала аннексированный Крым.

В приказе от 18 марта, который подписала тогдашняя и.о.министра Светлана Фоменко, говорится, что Екатерина Варнава исключена из списка лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины.

Напомним, что Екатерина Варнава – российская телеведущая, актриса, участница Comedy Woman. С 2014 до 2017 года была соведущей шоу "Кто сверху?" на украинском "Новом канале".

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Весной 2017 года СБУ запретила ей въезд в Украину на пять лет из-за того, что она посещала Крым совместно с другими участниками Comedy Woman в 2016 году. После этого Варнава не смогла продолжить работу на "Новом".

В феврале 2020-го "Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд Варнаве.

В феврале Госкино запретило показ и распространение в Украине фильма "Восемь первых свиданий", в котором снималась Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов этого фильма является нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.

На днях новый министр культуры Александр Ткаченко сказал, что он против запрета фильмов с актерами, в отношении которых введены санкции.

Как ранее сообщал Фокус: