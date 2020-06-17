Шорт-лист номинантов на премию PRESSZVANIE

Украина
Новости компаний

Объявлены лидеры голосования на получение журналистской премии PRESSZVANIE.

В шорт-лист вошли журналисты и редакторы, которые набрали наибольшее количество баллов. Имена претендентов на победу расположены по алфавиту, а не по результатам оценивания. 

После объявления победителей на церемонии награждения, все оценки жюри будут находиться в открытом доступе на сайте премии. Организаторы сообщат дату церемонии награждения дополнительно, как только нормализуется ситуация с пандемией и будут разрешены массовые мероприятия.

Категория «Бизнес»

Номинация «Экономическая политика: финансы, инвестиции»: 

  • Виталий Андроник, Сегодня
  • Денис Пристай, Суспільне
  • Мария Бабенко, Фокус
  • Надежда Михальчук, Delo.ua
  • Ольга Пташка, Бизнес

Номинация «Агропромышленный комплекс»:

  • Анна Назаренко, Agrar Medien Ukraine
  • Анна Омбоди, Latifundist
  • Наталия Лошакова, Delo.ua
  • Елена Нинуа, Agroexpert
  • Ольга Шульга, The Page

Номинация «Промышленное производство: ГМК и промышленность»:

  • Виктор Авдеенко, Апостроф
  • Елена Голубева, 112.ua
  • Ольга Кравченко, UAprom.info
  • Юрий Григоренко, ГМК-Центр

Номинация «Телекоммуникации и IT»:

  • Андрей Зинченко, Бизнес
  • Антон Кобылянский, внештатный журналист
  • Виктория Новикова, внештатная журналистка
  • Игорь Токарь, Радио Свобода
  • Ирина Керст, 1+1
  • Ната Штука, Forbes Ukraine

Номинация «Потребительские рынки»:

  • Алёна Захарова, Українські Новини
  • Мария Бабенко, Фокус
  • Ольга Пташка, Бизнес
  • Сергей Васильев, внештатный журналист
  • Татьяна Гришина, Конкурент

Номинация «Транспорт»:

  • Виталий Андроник, Сегодня
  • Ната Штука, Forbes Ukraine
  • Оксана Гришина, внештатная журналистка
  • Ольга Кравченко, UAprom.info
  • Ольга Шульга, The Page
  • Юрий Григоренко, ГМК-Центр

Номинация «Энергетика»:

  • Дмитрий Бунецкий, Delo.ua
  • Елена Голубева, 112.ua
  • Ольга Пташка, Бизнес
  • Ярослав Самолюк, внештатный журналист

Номинация «Недвижимость»:

  • Ирина Настич, Property Times
  • Евгения Селезнёва, журнал Простір
  • Оксана Гришина, внештатная журналистка
  • Юрий Григоренко, ГМК-Центр

Категория «Социум»

Номинация «Качество жизни: общество и социальные инициативы»:

  • Алина Кондратенко, Insider
  • Анастасия Дзюбак, внештатная журналистка
  • Анастасия Магазова, Радио Свобода
  • Ольга Омельянчук, Радио Свобода
  • Светлана Ославская, Reporters.media

Номинация «Здравоохранение»:

  • Анастасия Иванцев, LB.ua
  • Галина Ковальчук, Фокус
  • Кирилл Бескоровайный, Куншт
  • Татьяна Капустинская, Platfor.ma

Номинация «Спорт»:

  • Галина Максимчук, Район.in.ua
  • Дмитрий Кузубов, внештатный журналист
  • Наталия Патрикеева, внештатная журналистка
  • Оксана Швед, внештатная журналистка
  • Татьяна Гордиенко, WoMo

Номинация «Экология»:

  • Анна Аргирова, внештатная журналистка
  • Дмитрий Кузубов, внештатный журналист
  • Людмила Арсенюк, Куншт
  • Оксана Расулова, внештатная журналистка
  • Татьяна Капустинская, Platfor.ma

Категория «Культура»

Номинация «Lifestyle: питание, туризм, мода»:

  • Анастасия Дзюбак, внештатная журналистка
  • Вера Курико, внештатная журналистка
  • Ксения Призиглей, Апостроф
  • Ольга Усачёва, Mind.ua
  • Роксана Рублевская, внештатная журналистка
  • Ярослава Куцай, внештатный журналист

Номинация «Кино и театр»:

  • Виктория Новикова, внештатная журналистка
  • Дария Бадёр, LB
  • Александр Перемот, Сегодня
  • Роксана Рублевская, внештатная журналистка
  • Сергей Васильев, внештатный журналист
  • Татьяна Гордиенко, WoMo
  • Юлия Манукян, журнал Простір

Номинация «Музыка»:

  • Игорь Панасенко, STEREOBAZA на Просто Ради.О
  • Галина Глеба, PinchukArtCentre
  • Дария Бадёр, LB.ua
  • Алексей Батурин, Фокус
  • Роксана Рублевская, внештатная журналистка

Номинация «Издательское дело и литература»:

  • Виталина Макарик, Читомо
  • Марина Мойнихан, внештатная журналистка
  • Николай Тимошик, внештатный журналист
  • Роксана Рублевская, внештатная журналистка
  • Юстина Довбуш, внештатная журналистка

Номинация «Визуальное искусство»:

  • Галина Глеба, PinchukArtCentre
  • Дмитрий Кузубов, внештатный журналист
  • Екатерина Яковленко, внештатная журналистка
  • Ксения Билаш, LB.ua
  • Ярослава Куцай, внештатный журналист

Категория специальных номинаций

Номинация «Открытие года»:

  • Андрей Зинченко, Бизнес
  • Василий Михальчук, Delo.ua
  • Ирина Маслюкова, портал Гречка
  • Ольга Пташка, Бизнес
  • Роман Иванюк, внештатный журналист

Номинация «Лучший редактор»:

  • Андрей Юхименко, The Page
  • Виталий Сыч, Новое Время
  • Оксана Павленко, The Devochki
  • Сергей Сидоренко, Европейская правда

О нас: RESSZVANIE – ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается за лидерство и профессионализм. Премия учреждена в 2005 году и проходит под эгидой общественной организации «Прессзвание Украина», цель которой – способствовать профессиональному развитию журналистов в Украине, обучая и отмечая заслуги выдающихся. Проект имеет два основных направления деятельности: премия и образовательная платформа для журналистов.

Медиа партнёры:  Фокус, Delo.ua, MMR, Интерфакс-Украина, В сухом остатке, Типові Журналісти.

Партнеры образовательного направления: Смарт-ХолдингМетинвест.