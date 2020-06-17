Шорт-лист номинантов на премию PRESSZVANIE

Объявлены лидеры голосования на получение журналистской премии PRESSZVANIE.

В шорт-лист вошли журналисты и редакторы, которые набрали наибольшее количество баллов. Имена претендентов на победу расположены по алфавиту, а не по результатам оценивания.

После объявления победителей на церемонии награждения, все оценки жюри будут находиться в открытом доступе на сайте премии. Организаторы сообщат дату церемонии награждения дополнительно, как только нормализуется ситуация с пандемией и будут разрешены массовые мероприятия.

Категория «Бизнес»

Номинация «Экономическая политика: финансы, инвестиции»:

Виталий Андроник, Сегодня

Денис Пристай, Суспільне

Мария Бабенко, Фокус

Надежда Михальчук, Delo.ua

Ольга Пташка, Бизнес

Номинация «Агропромышленный комплекс»:

Анна Назаренко, Agrar Medien Ukraine

Анна Омбоди, Latifundist

Наталия Лошакова, Delo.ua

Елена Нинуа, Agroexpert

Ольга Шульга, The Page

Номинация «Промышленное производство: ГМК и промышленность»:

Виктор Авдеенко, Апостроф

Елена Голубева, 112.ua

Ольга Кравченко, UAprom.info

Юрий Григоренко, ГМК-Центр

Номинация «Телекоммуникации и IT»:

Андрей Зинченко, Бизнес

Антон Кобылянский, внештатный журналист

Виктория Новикова, внештатная журналистка

Игорь Токарь, Радио Свобода

Ирина Керст, 1+1

Ната Штука, Forbes Ukraine

Номинация «Потребительские рынки»:

Алёна Захарова, Українські Новини

Мария Бабенко, Фокус

Ольга Пташка, Бизнес

Сергей Васильев, внештатный журналист

Татьяна Гришина, Конкурент

Номинация «Транспорт»:

Виталий Андроник, Сегодня

Ната Штука, Forbes Ukraine

Оксана Гришина, внештатная журналистка

Ольга Кравченко, UAprom.info

Ольга Шульга, The Page

Юрий Григоренко, ГМК-Центр

Номинация «Энергетика»:

Дмитрий Бунецкий, Delo.ua

Елена Голубева, 112.ua

Ольга Пташка, Бизнес

Ярослав Самолюк, внештатный журналист

Номинация «Недвижимость»:

Ирина Настич, Property Times

Евгения Селезнёва, журнал Простір

Оксана Гришина, внештатная журналистка

Юрий Григоренко, ГМК-Центр

Категория «Социум»

Номинация «Качество жизни: общество и социальные инициативы»:

Алина Кондратенко, Insider

Анастасия Дзюбак, внештатная журналистка

Анастасия Магазова, Радио Свобода

Ольга Омельянчук, Радио Свобода

Светлана Ославская, Reporters.media

Номинация «Здравоохранение»:

Анастасия Иванцев, LB.ua

Галина Ковальчук, Фокус

Кирилл Бескоровайный, Куншт

Татьяна Капустинская, Platfor.ma

Номинация «Спорт»:

Галина Максимчук, Район.in.ua

Дмитрий Кузубов, внештатный журналист

Наталия Патрикеева, внештатная журналистка

Оксана Швед, внештатная журналистка

Татьяна Гордиенко, WoMo

Номинация «Экология»:

Анна Аргирова, внештатная журналистка

Дмитрий Кузубов, внештатный журналист

Людмила Арсенюк, Куншт

Оксана Расулова, внештатная журналистка

Татьяна Капустинская, Platfor.ma

Категория «Культура»

Номинация «Lifestyle: питание, туризм, мода»:

Анастасия Дзюбак, внештатная журналистка

Вера Курико, внештатная журналистка

Ксения Призиглей, Апостроф

Ольга Усачёва, Mind.ua

Роксана Рублевская, внештатная журналистка

Ярослава Куцай, внештатный журналист

Номинация «Кино и театр»:

Виктория Новикова, внештатная журналистка

Дария Бадёр, LB

Александр Перемот, Сегодня

Роксана Рублевская, внештатная журналистка

Сергей Васильев, внештатный журналист

Татьяна Гордиенко, WoMo

Юлия Манукян, журнал Простір

Номинация «Музыка»:

Игорь Панасенко, STEREOBAZA на Просто Ради.О

Галина Глеба, PinchukArtCentre

Дария Бадёр, LB.ua

Алексей Батурин, Фокус

Роксана Рублевская, внештатная журналистка

Номинация «Издательское дело и литература»:

Виталина Макарик, Читомо

Марина Мойнихан, внештатная журналистка

Николай Тимошик, внештатный журналист

Роксана Рублевская, внештатная журналистка

Юстина Довбуш, внештатная журналистка

Номинация «Визуальное искусство»:

Галина Глеба, PinchukArtCentre

Дмитрий Кузубов, внештатный журналист

Екатерина Яковленко, внештатная журналистка

Ксения Билаш, LB.ua

Ярослава Куцай, внештатный журналист

Категория специальных номинаций

Номинация «Открытие года»:

Андрей Зинченко, Бизнес

Василий Михальчук, Delo.ua

Ирина Маслюкова, портал Гречка

Ольга Пташка, Бизнес

Роман Иванюк, внештатный журналист

Номинация «Лучший редактор»:

Андрей Юхименко, The Page

Виталий Сыч, Новое Время

Оксана Павленко, The Devochki

Сергей Сидоренко, Европейская правда

О нас: RESSZVANIE – ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается за лидерство и профессионализм. Премия учреждена в 2005 году и проходит под эгидой общественной организации «Прессзвание Украина», цель которой – способствовать профессиональному развитию журналистов в Украине, обучая и отмечая заслуги выдающихся. Проект имеет два основных направления деятельности: премия и образовательная платформа для журналистов.

Медиа партнёры: Фокус, Delo.ua, MMR, Интерфакс-Украина, В сухом остатке, Типові Журналісти.

Партнеры образовательного направления: Смарт-Холдинг, Метинвест.