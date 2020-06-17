"Последователи Брентона Тарранта". СБУ разоблачила ячейку неонацистов во главе с гражданином РФ
Сотрудники СБУ разоблачили и прекратили деятельность неонацистской радикальной ячейки, которую возглавлял гражданин РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который 5 марта 2019 года совершил теракт в двух мечетях новозеландского Крайстчерча. Тогда 51 человек погиб, еще 50 получили ранения.
Злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы, пропагандирующей этнический и культурный геноцид, а также массовые убийства. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в подпольной типографии в Дарницком районе Киева и в Харькове.
Еще часть материалов неонацисты получали из РФ. Агитационная литература распространялась на тайных собраниях и во время тематических вечеринок.
В ходе обысков было изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "третьего рейха", оружие, патроны, взрывные устройства.
Также оперативники СБУ задокументировали распространение злоумышленниками материалов террористической тематики через Telegram-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3 тыс. человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Гражданин Австралии Брентон Таррант в зале суда над ним признал себя виновным во всех предъявленных ему обвинениях.
- Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала 15 марта "одним исамых мрачных дней в истории страны".
- Власть Новой Зеландии запретила распространение в стране "манифеста" террориста Брентона Тарранта.