За минувшие сутки на Донбассе один погибший и двое раненых

За прошедшие сутки 17 июня боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские силы в ответ использовали дежурные огневые средства, сообщил штаб ООС.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один ранен и еще один получил боевые травмы.

По данным разведки, 17 июня был ранен один боевик.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус: