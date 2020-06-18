За минувшие сутки на Донбассе один погибший и двое раненых
За прошедшие сутки 17 июня боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские силы в ответ использовали дежурные огневые средства, сообщил штаб ООС.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один ранен и еще один получил боевые травмы.
По данным разведки, 17 июня был ранен один боевик.
С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 июня боевики обстреляли жилые кварталы на окраине оккупированной Авдеевки (Донецкая область). В результате обстрела минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница.
- Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.
- Такая реакция РФ связана с тем, что с 9 июня переселенцы с Донбасса будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.