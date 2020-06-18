Статистика коронавируса в Украине на 18 июня: 829 заболевших – новый антирекорд

По состоянию на 17 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили еще у 829 человек. Это новый антирекорд и третий антирекорд за последние два дня.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 063.

За последние сутки жертвами инфекции стали 23 пациента. Всего от коронавируса умерли уже 966 человека.

От коронавирусной инфекции вылечились за сутки 504 украинцев, количество выздоровевших достигло 15 447.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 530442, методом ИФА - 107313.

Всего заболевания подтверждено у 2506 детей и 5716 медиков. В госпитализации нуждались 9585 человек, подключении к аппарату ИВЛ - 338 пациентов. 24478 больной находился на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3445 медработников.

Статистика случаев инфицирования по регионам Украины на 18 июня:

– Черновицкая – 4135 заболевших (53 за сутки);

– Киев – 4084 (58);

– Львовская – 3398 (171);

– Ровенская – 2572 (73);

– Киевская – 2119 (41);

– Ивано–Франковская – 1893 (44);

– Закарпатская – 1882 (74);

– Харьковская – 1707 (55);

– Волынская – 1610 (56);

– Тернопольская – 1542 (32);

– Винницкая – 1563 (63);

– Одесская – 1188 (30);

– Житомирская – 1154 (7);

– Днепропетровская – 1021 (9);

– Кировоградская – 604 (12);

– Черкасская – 568 (4);

– Хмельницкая – 587 (10);

– Запорожская – 541 (3);

– Черниговская – 448 (21);

– Донецкая – 349 (11);

– Николаевская – 323 (0);

– Полтавская – 287 (6);

– Сумская – 2360 (6);

– Херсонская – 184 (1);

– Луганская – 686 (2).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: