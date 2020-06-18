Убийство Даши Лукьяненко: суд продлил арест обвиняемому

Суд продлил арест Николаю Тарасову, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в райцентре Ивановка Одесской области в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Раздельнянского районного суда Одесской области.

Как сообщили в суде, 17 июня коллегией судей в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство прокурора о продлении меры пресечения обвиняемому.

По результатам рассмотрения ходатайства, суд продлил Тарасову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

Также отмечается, что коллегия судей продолжила исследования письменных доказательств, предоставленных стороной обвинения.

Следующее заседание назначено на 25 июня, оно также пройдет в закрытом режиме.

Как ранее писал Фокус:

11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в селе Ивановка Одесской области.

После исчезновения Дарьи Лукьяненко правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить передвижение девочки в последний день жизни.