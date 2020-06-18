Начальник Львовского военного госпиталя умер от СOVID-19, – Садовый

Украина
В командовании Медицинских сил ВСУ подтвердили смерть Ивана Гайды, не уточнив ее причину

От осложнений, вызванных COVID-19, скончался начальник Военно-медицинского клинического центра западного региона, полковник медицинской службы ВСУ Иван Гайда.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19, умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных. Соболезнования родным и близким",  – написал Садовый.

В командовании Медицинских сил ВСУ подтвердили смерть Гайды, не уточнив ее причину.

"С грустью сообщаем, что сегодня ушел из жизни наш коллега, начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник медицинской службы Гайда Иван Михайлович, профессиональный врач, мудрый и порядочный офицер. Искренне разделяем горе и выражаем соболезнования родным и близким", – говрится в сообщении. 

Иван Гайда возглавил Львовский военный госпиталь в январе 2010 года.

Как ранее сообщал Фокус:

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