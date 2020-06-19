Депутаты предлагают давать 14-дневный отпуск мужчинам при рождении ребенка

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, проект закона устранит законодательные просчеты, которые ограничивают права отца на отпуск для ухода за ребенком и создаст условия для усиления роли отца в его воспитании.

В целом законопроект предлагает три нововведения:

сокращение рабочего времени для родителей, которые воспитывают детей без матери (или в случае длительного лечения матери) и у которых дети в возрасте до 14 лет, или же если ребенок с инвалидностью;

отец сможет получить одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;

равные права отца и матери на декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (сейчас право отца на декрет понимается как производное от права матери на такой отпуск. Т.е. только мать может делегировать право на декрет отцу или другим родственникам. А если мама ребенка – самозанятая или ФЛП, она и вовсе не имеет права на отпуск, поскольку не состоит в трудовых отношениях).

"Этот законопроект – первый шаг Украины в исполнении ею обязательств в рамках международного "Партнерства Биарриц" по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни", – отметили также в ОП.

Как ранее сообщал Фокус:

Злостные алиментщики Украины заплатили более миллиарда грн в первые три месяца года.

Также пособие при рождении ребенка получают более 15 000 украинских мужчин.