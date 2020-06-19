В Украине хотят пересмотреть сотрудничество с ЮНЕСКО

Об этом министр сказал в интервью LB.ua.

"Нужно серьезно проанализировать необходимость сотрудничества с рядом международных организаций, значение которых на первый взгляд является необходимым. Например, ЮНЕСКО. С одной стороны, это никому не мешает, с другой – создает кучу дополнительных ограничений. Есть ряд европейских столиц, которые не сотрудничают с ЮНЕСКО", – сказал министр.

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Он подчеркнул, что не предлагает полностью отказываться от сотрудничества.

"Все нужно объяснять: при любом формате сотрудничества или его отсутствии – что это дает: какие плюсы, какие ограничения, какие возможности", – считает Чернышов.

ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря 2018 года вступило в силу решение Соединенных Штатов Америки о выходе из Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).