Статистика коронавируса в Украине на 20 июня: количество новых случаев немного снизилось
За минувшие сутки подтвердили 841 новый случай. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.
За все время от коронавируса умерли 994 человека, в том числе 9 – за последние сутки. Выздоровело 16 406 больных (+373 за сутки), 18 425 продолжают болеть.
Самое большое количество заболевших за сутки (139) снова зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 3 679 человек.
Статистика коронавируса по регионам Украины:
– Черновицкая – 4268 заболевших (57 за сутки);
– Киев – 4252 (76);
– Львовская – 3679 (139);
– Ровенская – 2776 (83);
– Киевская – 2174 (32);
– Закарпатская – 2069 (109);
– Ивано–Франковская – 1893 (44);
– Харьковская – 1779 (35);
– Волынская – 1743 (70);
– Тернопольская – 1643 (38);
– Винницкая – 1627 (31);
– Одесская – 1232 (32);
– Житомирская – 1229 (28);
– Днепропетровская – 1036 (15);
– Кировоградская – 612 (8);
– Хмельницкая – 612 (4);
– Черкасская – 592 (7);
– Запорожская – 551 (4);
– Черниговская – 467 (8);
– Донецкая – 354 (4);
– Николаевская – 349 (11);
– Полтавская – 290 (1);
– Сумская – 252 (6);
– Херсонская – 185 (0);
– Луганская – 72 (1).
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 июня в Украине было выявлено рекордное количество новых зараженных коронавирусом – 921 человек.
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.