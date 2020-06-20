Статистика коронавируса в Украине на 20 июня: количество новых случаев немного снизилось

По состоянию на утро 20 июня в Украине 35 825 человек заразились коронавирусом.

За минувшие сутки подтвердили 841 новый случай. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.

За все время от коронавируса умерли 994 человека, в том числе 9 – за последние сутки. Выздоровело 16 406 больных (+373 за сутки), 18 425 продолжают болеть.

Самое большое количество заболевших за сутки (139) снова зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 3 679 человек.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

– Черновицкая – 4268 заболевших (57 за сутки);

– Киев – 4252 (76);

– Львовская – 3679 (139);

– Ровенская – 2776 (83);

– Киевская – 2174 (32);

– Закарпатская – 2069 (109);

– Ивано–Франковская – 1893 (44);

– Харьковская – 1779 (35);

– Волынская – 1743 (70);

– Тернопольская – 1643 (38);

– Винницкая – 1627 (31);

– Одесская – 1232 (32);

– Житомирская – 1229 (28);

– Днепропетровская – 1036 (15);

– Кировоградская – 612 (8);

– Хмельницкая – 612 (4);

– Черкасская – 592 (7);

– Запорожская – 551 (4);

– Черниговская – 467 (8);

– Донецкая – 354 (4);

– Николаевская – 349 (11);

– Полтавская – 290 (1);

– Сумская – 252 (6);

– Херсонская – 185 (0);

– Луганская – 72 (1).

Как ранее сообщал Фокус:

18 июня в Украине было выявлено рекордное количество новых зараженных коронавирусом – 921 человек.