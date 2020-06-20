Пьяный тернопольчанин разбил в маршрутке лобовое стекло за просьбу надеть маску
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
За помощью к правоохранителям обратился 48-летний водитель маршрутки. По его словам, на остановке в автобус зашел пьяный мужчина без маски. Водитель сделал ему замечание и попросил надеть маску. Это возмутило мужчину, и он начал конфликт.
В итоге дебошир разбил лобовое стекло и зеркало в маршрутке.
Полицейские быстро нашли хулигана – им оказался 56-летний житель Тернополя. Он впервые попадает в поле зрения правоохранителей.
На мужчину открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 КК (хулиганство) и составили админпротокол за нарушение правил карантина.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 июня в Киеве избили водителя трамвая за отказ везти пассажиров без масок. Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
- 19 июня в прокуратуре сообщили, что троих хулиганов, которые избили водителя, задержали. Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы.