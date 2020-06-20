Пьяный тернопольчанин разбил в маршрутке лобовое стекло за просьбу надеть маску

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

За помощью к правоохранителям обратился 48-летний водитель маршрутки. По его словам, на остановке в автобус зашел пьяный мужчина без маски. Водитель сделал ему замечание и попросил надеть маску. Это возмутило мужчину, и он начал конфликт.

В итоге дебошир разбил лобовое стекло и зеркало в маршрутке.

Полицейские быстро нашли хулигана – им оказался 56-летний житель Тернополя. Он впервые попадает в поле зрения правоохранителей.

На мужчину открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 КК (хулиганство) и составили админпротокол за нарушение правил карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

5 июня в Киеве избили водителя трамвая за отказ везти пассажиров без масок. Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.