В Киеве задержали трех мужчин, избивших водителя трамвая за просьбу надеть маски

Полицейские разыскали мужчин, которые избили в Киеве водителя трамвая из-за замечания об отсутствии масок. Им грозит до пяти лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Хулиганам уже сообщили о подозрении.

Согласно следствию, группа мужчин пыталась пройти в салон трамвая без защитных масок. В ответ на замечание водителя и его просьбу надеть маски, мужчины отреагировали агрессивно, спровоцировав с ним конфликт.

"В дальнейшем словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой молодые люди начали наносить водителю удары руками и ногами по различным частям тела, пока их не остановили прохожие", – сказано в сообщении.

В прокуратуре Киева заявили, что спустя время нарушителей удалось отыскать. Ими оказались местные жители 1981, 1983 и 1984 годов рождения. Сейчас им объявили о подозрении по статье за хулиганство и грубое нарушение общественного порядка группой из нескольких человек (ч. 2 ст 296 КК Украины). Пока что им избирается мера пресечения.

Хулиганам грозит до четырех лет тюрьмы или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщал Фокус: