ДТП произошло возле поселка Дачное, что в Одесской области из-за тумана

На трассе Одесса-Киев произошло дорожно-транспортное происшествие с 11 автомобилями, в результате чего погиб человек и двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло возле поселка Дачное, что в Одесской области из-за тумана.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, два человека – госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель Skoda.

"Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – сказали в полиции.

Напомним, в ночь на 25 января в Днепре водитель ЗАЗ Ланос насмерть сбил двух мужчин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе на ул. Набережная Заводская.

Как ранее сообщал Фокус:

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, в воскресение, 5 января, около 17:00 водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

9 января в Киеве водитель иномарки наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в здание Национальной филармонии Украины.