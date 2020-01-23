В результате аварии пострадал мужчина – его госпитализировали с травмой грудной клетки

Ранним утром 23 января в столице произошло массовое ДТП, в котором пострадал человек. Причиной аварии стала обледеневшая улица, где столкнулись пять автомобилей: "Славута", Opel, Citroen и две машины Lanos.

Об этом сообщает Информатор.

В результате ДТП пострадал мужчина – его госпитализировали с травмой грудной клетки.

Авария произошла около 07:40, на улице Саперно-Слободской.

По словам одного из участников происшествия, водителя "Славуты", ехавший перед ним автомобиль, занесло и выбросило в отбойник. Пытаясь избежать столкновения, водитель "Славуты" начал тормозить въехал Lanos. Далее на скользкой дороге произошло столкновение еще одного Lanos, Opel и Citroen. Виновница же аварии, девушка-водитель, сразу уехала с места проишествия.

Все машины разбросало по дороге, для проезда осталась лишь одна полоса. В связи с инцидентом образовалась огромная пробка, которая растянулась до станции метро "Осокорки".

На месте работает экипаж патрульной полиции.

Ожидается приезд следственно-оперативной группы.

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