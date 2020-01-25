В Днепре машина насмерть сбила двух человек на переходе
2020-01-25 14:28:33
Участок дороги в этот момент не освещался
В ночь на 25 января в Днепре водитель ЗАЗ Ланос насмерть сбил двух мужчин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе на ул. Набережная Заводская.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).
Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Информатор сообщает, что участок дороги в этот момент не освещался.
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