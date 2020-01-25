Участок дороги в этот момент не освещался

В ночь на 25 января в Днепре водитель ЗАЗ Ланос насмерть сбил двух мужчин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе на ул. Набережная Заводская.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).

Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Информатор сообщает, что участок дороги в этот момент не освещался.

Как ранее сообщал Фокус:

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, в воскресение, 5 января, около 17:00 водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

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