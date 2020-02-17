В Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей на переходе и пытался скрыться
2020-02-17 07:25:33
Один из пострадавших скончался
В городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.
"Сотрудник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля "Nissan". Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не уменьшил скорость, не остановился, чтобы предоставить преимущество им и совершил наезд на двух людей", – сказано в сообщении.
По словам очевидцев, водитель пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство Броварского отдела полиции.
Водитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".
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