Во Львовской области пограничник на служебном авто насмерть сбил пешехода

Виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет

Следователи ГБР расследуют обстоятельства смертельного ДТП во Львовской области с участием военнослужащего пограничной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, ночью в воскресенье, 2 февраля в селе Угринов Сокальского района Львовской области рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в сторону перехода с Польшей, допустил наезд на пешехода", – сказано в сообщении.

В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте.

Транспортное средство изъяли.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

Виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в ночь на 25 января в Днепре водитель ЗАЗ Ланос насмерть сбил двух мужчин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе на ул. Набережная Заводская.

Как ранее сообщал Фокус:

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