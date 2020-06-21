Статистика коронавируса в Украине на 20 июня: более тысячи человек скончалось от Covid-19
За минувшие сутки подтвердили 735 новый случай. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.
За все время от коронавируса умерли 1002 человека, в том числе 8 – за последние сутки. Выздоровело 16 509 больных (+103 за сутки), 18 425 продолжают болеть.
Самое большое количество заболевших за сутки (101) снова зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 3 780 человек.
Статистика коронавируса по регионам Украины:
– Черновицкая – 4 324 заболевших (56 за сутки);
– Киев – 4325 (73);
– Львовская – 3780 (101);
– Ровенская – 2872 (96);
– Киевская – 2208 (34);
– Закарпатская – 2149 (80);
– Ивано–Франковская – 2015 (34);
– Харьковская – 1805 (26);
– Волынская – 1782 (39);
– Тернопольская – 1688 (45);
– Винницкая – 1647 (20);
– Одесская – 1266 (34);
– Житомирская – 1257 (28);
– Днепропетровская – 1042 (6);
– Кировоградская – 620 (8);
– Хмельницкая – 622 (10);
– Черкасская – 603 (11);
– Запорожская – 554 (3);
– Черниговская – 475 (8);
– Донецкая – 362 (7);
– Николаевская – 358 (9);
– Полтавская – 291 (1);
– Сумская – 257 (5);
– Херсонская – 186 (1);
– Луганская – 72 (0).
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 июня в Украине было выявлено рекордное количество новых зараженных коронавирусом – 921 человек.
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.