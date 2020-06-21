Статистика коронавируса в Украине на 20 июня: более тысячи человек скончалось от Covid-19

По состоянию на утро 20 июня в Украине 36 560 человек заразились коронавирусом.

За минувшие сутки подтвердили 735 новый случай. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.

За все время от коронавируса умерли 1002 человека, в том числе 8 – за последние сутки. Выздоровело 16 509 больных (+103 за сутки), 18 425 продолжают болеть.

Самое большое количество заболевших за сутки (101) снова зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 3 780 человек.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

– Черновицкая – 4 324 заболевших (56 за сутки);

– Киев – 4325 (73);

– Львовская – 3780 (101);

– Ровенская – 2872 (96);

– Киевская – 2208 (34);

– Закарпатская – 2149 (80);

– Ивано–Франковская – 2015 (34);

– Харьковская – 1805 (26);

– Волынская – 1782 (39);

– Тернопольская – 1688 (45);

– Винницкая – 1647 (20);

– Одесская – 1266 (34);

– Житомирская – 1257 (28);

– Днепропетровская – 1042 (6);

– Кировоградская – 620 (8);

– Хмельницкая – 622 (10);

– Черкасская – 603 (11);

– Запорожская – 554 (3);

– Черниговская – 475 (8);

– Донецкая – 362 (7);

– Николаевская – 358 (9);

– Полтавская – 291 (1);

– Сумская – 257 (5);

– Херсонская – 186 (1);

– Луганская – 72 (0).

Как ранее сообщал Фокус:

18 июня в Украине было выявлено рекордное количество новых зараженных коронавирусом – 921 человек.