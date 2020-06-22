Командира батальона ОУН Николая Коханивского приговорили в условному сроку
Судья зачитывал детали дела более часа, пишет hromadske.
Гражданский иск о компенсации убытков оставлен без рассмотрения, так как представители истца не явились на заседание.
Сам Николай Коханивский не согласен с решением суда.
Коханивского судили по делу погромов российских банков в 2016 году. 20 февраля 2016 года в Киеве представители ОУН забросали камнями здание "Сбербанка России". Также активисты закидали камнями и ворвались в отделение "Альфа-банка".
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 октября 2017 года между Коханивским и командиром одного из подразделений "Правого сектора" Русланом Качмалой возник конфликт возле станции метро "Академгородок" в Киеве. В ходе драки лидер ОУН применил травматический пистолет.
- В полиции сообщили, что Качмала получил касательные ранения в спину и ногу. Коханивский заявил, что у него нет документов на оружие, но он вынужден носить его для самозащиты.
- С марта 2018 года Николай Коханивский находился под домашним арестом без применения электронного браслета.